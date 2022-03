Krieg in der Ukraine : Bürgerrechtler: Viele Festnahmen bei Protesten in Russland

Moskau In 14 russischen Städten sind Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Dutzende wurden von der Polizei festgenommen.

Bei neuen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern landesweit mehr als 60 Menschen festgenommen worden.

Zu den Festnahmen sei es bei Protesten in 14 Städten gekommen, teilte die Organisation Owd-Info am Sonntagmittag mit. Es wurde damit gerechnet, dass diese Zahl im Laufe des Tages weiter steigt. Aktionen gab es demnach etwa in Wladiwostok im äußersten Osten Russlands und in Irkutsk am Baikalsee sowie in der sibirischen Stadt Tomsk.