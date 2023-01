Kampfpanzer : Bundesregierung prüft Verfügbarkeit von Leopard-Panzern

Berlin „Wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle“: Verteidigungsminister Pistorius lässt die Verfügbarkeit von Leopard-2-Panzern prüfen. Eine Entscheidung über eine Lieferung an die Ukraine steht weiter aus.

Deutschland bereitet sich auf die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern in die Ukraine vor, hat aber immer noch keine Entscheidung darüber getroffen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Rande der Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein, dass er den Auftrag erteilt habe, Verfügbarkeit und Stückzahl dieser Panzer zu prüfen. „Wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle.“ Die Entscheidung über eine Lieferung werde „so bald wie möglich getroffen“.

Leopard-Lieferung hängt nicht von USA ab

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht beim Weltwirtschaftsforum in Davos und wirbt für das deutsche Geschäftsmodell. Zur Frage nach Panzerlieferungen an die Ukraine hält er sich bedeckt. Er sollte jedoch einlenken, schreibt Kerstin Münstermann.

Melynk: „Panzer-Kasperltheater“ beenden

Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Bundesregierung aufgefordert, den Widerstand gegen Leopard-Lieferungen in die Ukraine aufzugeben. „Wir rufen den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius auf, dieses Panzer-Kasperltheater heute in Ramstein zu beenden und die Lieferung von deutschen Leoparden sofort auf den Weg zu bringen“, sagte Melnyk der „Süddeutschen Zeitung“ am Rande des Ramstein-Treffens.