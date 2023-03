Demokratie Bundestags-Grüne kritisieren Kurs von Tunesiens Präsident

Anlässlich des tunesischen Unabhängigkeitstags am heutigen Montag üben die Grünen im Bundestag harsche Kritik am Kurs von Präsident Kais Saied. Dessen zuletzt „immer autokratischeres und nationalistischeres Durchregieren“ sei äußerst besorgniserregend, sagte der Grünen-Abgeordnete Tobias Bacherle der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.