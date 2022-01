Terrorismus : Bundestagsabgeordnete: Biden soll Guantánamo schließen

In orangefarbenen Overalls gekleidete Häftlinge im US-Gefangenenlager Guantánamo im Januar 2002. Foto: Shane T. McCoy/US-Navy/epa/dpa

Washington „Das Folterzentrum ist zum Sinnbild für brutale Exzesse des US-Anti-Terror-Kampfes geworden“: 14 Parlamentarier fordern von Präsident Joe Biden, das Guantánamo-Gefangenenlager dicht zu machen.

Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und Linke haben in einem Brief an US-Präsident Joe Biden die Schließung des seit 20 Jahren bestehenden US-Gefangenenlagers Guantánamo gefordert.