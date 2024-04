AfD-Bundestagsabgeordneter Bystron-Affäre: Jourova vermutet „Spitze des Eisbergs“

In der Affäre um eine russische Desinformationskampagne und mögliche verdeckte Zahlungen aus Russland an Politiker rechnet die EU-Kommissions-Vizepräsidentin für Werte und Transparenz, Vera Jourova, mit weiteren Enthüllungen. „Ich bin überzeugt davon, dass das, was wir jetzt wissen, nur die Spitze des Eisbergs ist“, sagte die 59-Jährige der tschechischen Zeitung „Hospodarske noviny“. Sie gehe davon aus, dass es bei weitem mehr bezahlte Politiker oder Menschen mit Einfluss in der Gesellschaft gebe als bisher bekannt sei.