Britischer Außenminister Cameron reist nach Berlin: „Verteidigung ausbauen“

Die Stadt Berlin sei eine Erinnerung an die zerstörerische Kraft des Krieges. Vor mehr als 30 Jahren habe er gesehen, wie die Mauer gefallen und Frieden wiederhergestellt worden sei. „Heute stehe ich hier wieder in einer Zeit der Gefahr und der Ungewissheit in der Welt, während Russlands illegaler Krieg gegen die Ukraine weiter wütet.“