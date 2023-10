USA Chefposten im US-Kongress: Republikaner zersplittert

Der republikanische Kandidat für den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus hat bislang nicht ausreichend Rückhalt in der eigenen Fraktion, um in der Parlamentskammer auf den Chefposten gewählt zu werden. Zwar hatten die Republikaner Steve Scalise am Mittwoch für das wichtige Amt im US-Kongress nominiert, doch in der zersplitterten Fraktion gibt es weiterhin zu viele Abgeordnete, die den 58-Jährigen bei der eigentlichen Wahl nicht unterstützen wollen, wie US-Medien gestern (Ortszeit) übereinstimmend aus laufenden Verhandlungen berichteten.