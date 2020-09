Retourkutsche : China droht Journalisten von US-Medien mit Ausweisung

Peking In den wachsenden Spannungen zwischen den USA und China geraten die Journalisten zwischen die Fronten der großen Mächte. Der Konflikt um ihre Arbeitsbedingungen eskaliert. Kommt es zu neuen Ausweisungen?

„Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking. China wolle aber nicht, dass es dazu komme. Er bestätigte, dass sein Ministerium einigen Korrespondenten von US-Medien die Pressekarten zunächst nicht verlängert habe. Der Club der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) zeigte sich „höchst alarmiert“.

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen beiden Ländern haben die USA die Freizügigkeit für chinesische Journalisten in den USA in den vergangenen Monaten deutlich eingeschränkt. Anlass sind die verschlechterten Arbeitsbedingungen für Auslandskorrespondenten in China sowie die Tatsache, dass chinesische Journalisten in den USA meist für Staatsmedien oder kommunistische Propagandaorgane arbeiten. Viele müssen sich auch als ausländische Agenten amtlich registrieren.