EU-China Gipfel : Münchner Bier bleibt bayerisch

BERLIN. EU-China-Gipfel schrumpft auf Videoformat. Das Investitionsabkommen stockt, dafür werden regionale Produkte geschützt

Es wäre alles angerichtet gewesen für den großen EU-China-Gipfel. Leipzig, die Stadt, die einst als Kandidatenstadt nach den Olympischen Sternen griff, hätte den roten Teppich ausgerollt für die Gäste aus Fernost. Nicht, dass die neue Seidenstraße direkt durch Leipzig führt. Doch die Bundesregierung wollte Chinas Präsident Xi Jinping in der Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU einen Leuchtturm Ostdeutschlands präsentieren. Aber dann kam Corona. Und jetzt muss sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Light-Version eines Gipfels begnügen.

Die deutsche Regierungschefin ist an diesem Montag vom Bundeskanzleramt aus mit den Spitzen der EU in Brüssel und mit Xi Jinping in Peking zusammengeschaltet: Videokonferenz statt Bilder vorfahrender Staatskarossen vor der Kongresshalle am Zoo und einem Handschlag vor den Fahnen der EU, Deutschlands und Chinas im Hintergrund. Merkel: „Covid-19 hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Und später bei der digitalen Pressekonferenz ist Europa allein zu Hause, ohne Xi Jinping.