Corona-Pandemie : China meldet höchste Neuinfektionen seit über zwei Jahren

Hotelangestellte in Hongkong tragen Schutzkleidung und entsorgen Müll aus einem Hotel, das zur Isolation genutzt wird. Foto: Kin Cheung/AP/dpa

Shanghai/Peking In den vergangenen Tagen wurden in China immer mehr neue Corona-Infektionen entdeckt, da wegen der „Null Covid“-Strategie Massentests durchgeführt werden. Der Großteil hat eine Gemeinsamkeit.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in China auf einen Höchstwert gestiegen. Am Sonntag meldete die nationale Gesundheitskommission 13.146 lokale Infektionen. Der Großteil der Fälle (11.691) verläuft der offiziellen Statistik zufolge asymptomatisch.

Die Regierung bekräftigte unterdessen ihr Festhalten an der „Null Covid“-Strategie. Bei einem Inspektionsbesuch in Shanghai am Samstag betonte Chinas Vize-Premierministerin Sun Chunlan das „unerschütterliche Einhalten“ der epidemiologischen Strategie, die auch bei kleineren Infektionssträngen rasche Ausgangssperren, Massentests und Quarantäne vorsieht.