Sicherheitskonferenz in Peking China: Militär wieder offen für Gespräche mit USA

Zhang Youxia schlug in seiner Rede allerdings auch harte Töne mit Blick auf Taiwan an. „Egal wer Taiwan in irgendeiner Weise von China abspalten möchte, die chinesische Armee wird dem niemals zustimmen und niemals Nachsicht üben“, sagte er. Taiwan läge in Chinas Kerninteresse. Wenn Chinas Regierung gezwungen wäre, die Taiwan-Frage mit Gewalt zu lösen, werde es sich um einen rechtmäßigen und wiedervereinigenden Krieg handeln, sagte Generalleutnant He Lei der Zeitung „Global Times“, Sprachrohr der Kommunistischen Partei, am Sonntag.