Handel zwischen Peking und Moskau Wie China die russische Kriegsmaschinerie am Laufen hält

Die grauen Mauern der russischen Botschaft in Peking, immerhin eine der größten diplomatischen Vertretungen der Welt, werden dieser Tage von besonders perfiden Bildern geziert. Seite an Seite prangen dort Fotografien von Sowjetsoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg neben russischen Spezialkräften in der Ukraine. „Wir haben damals gewonnen, und wir werden auch jetzt gewinnen“, steht dort auf Kyrillisch. Und in chinesischen Schriftzeichen: „Der Sieg ist unser.“