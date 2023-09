Diplomatie China will Syrien stärker unterstützen - Xi trifft Assad

Chinas und Syriens Freundschaft seien stärker geworden, sagte Xi laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Dem 70-Jährigen zufolge ist China bereit, Syrien weiter dabei zu unterstützen, „Einmischung von außen“ abzuwehren. Die Volksrepublik wolle das Land auch beim Wiederaufbau und der Terrorismus-Bekämpfung unterstützen, berichtete der Staatsfernsehsender CCTV. Ferner wolle China Syrien in die „Neue Seidenstraße“ einbeziehen. Mit dieser Initiative investiert die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in Infrastrukturprojekte in anderen Ländern. So wolle China etwa mehr Agrarprodukte aus Syrien importieren.