Peking : Chinas Volkskongress billigt Wachstumsziel von 5,5 Prozent

Peking Nach einer Woche endet heute die Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses. Zum Abschluss der Sitzung billigten die knapp 3000 Delegierten Wachstumsziele und den Haushaltsentwurf der Regierung.

Erhöhung der Verteidigungsausgaben

Wachsende internationale Spannungen

Es werden weitere Antworten zur Position Chinas in dem Krieg Russlands in der Ukraine erwartet. Hoffnungen, dass China seinen Einfluss auf Präsident Wladimir Putin nutzen könnte, um eine Lösung in dem Konflikt zu erwirken, wurden bisher enttäuscht. Vielmehr gibt ihm Peking noch Rückendeckung und verstärkt die Kritik an den USA, die als eigentlicher Verursacher des Konflikts dargestellt werden.