Kremlkritiker : Chodorkowski drängt Nato zu Flugverbot über Ukraine

Der russische Regimekritiker Michail Chodorkowski äußert sich bei einem Pressegespräch in Berlin zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Michail Chodorkowski kennt Wladimir Putin gut. Einst überwarf sich der Ex-Oligarch mit ihm und musste dafür büßen. Nun warnt er vor dem Kremlchef.

Der Kremlkritiker Michail Chodorkowski drängt den Westen zu einer Flugverbotszone über der Ukraine. Wie dies genau umgesetzt werde, müssten Militärexperten entscheiden, sagte der einstige russische Oligarch, der heute im Westen in Exil lebt, am Mittwoch in Berlin.