Kampf gegen Corona : Frankreich führt Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein

Emmanuel Macron hat die Franzosen auf einen langen Kampf gegen das Coronavirus eingestimmt. Zentraler Punkt wird eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte im ganzen Land sein. Foto: dpa/Francois Mori

Paris Frankreich führt eine verpflichtende Corona-Impfung für Personal im Gesundheitsbereich ein. Präsident Macron begründet das mit der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Von seinem umstrittenen Reformkurs will er trotz Pandemie nicht abweichen.



Emmanuel Macron hat die Franzosen auf einen langen Kampf gegen das Coronavirus eingestimmt. In einer Fernsehansprache verkündete er neue Maßnahmen, um die drohende vierte Infektionswelle in den kommenden Wochen zu brechen. Zentraler Punkt wird eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte im ganzen Land sein. Der Staatschef begründete dies am Montag mit der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus. Alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen müssen sich nach seinen Worten bis spätestens zum 15. September impfen lassen. Nach diesem Datum werde es Kontrollen und auch Strafen für jene geben, die sich einem Impfschutz verweigern.

Macron will in diesem Fall im Kampf gegen das Virus keine Zeit verlieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird nach Aussagen aus dem Präsidentenpalast bereits Anfang kommender Woche vorgelegt und vom Parlament geprüft werden. Zudem verkündete der Staatschef, dass es für Risikogruppen ab September Auffrischungs-Impfungen mit einer dritten Dosis geben werde.

Keine allgemeine Impfpflicht in Frankreich

Eine allgemeine Impfpflicht für alle Franzosen wird von Macron nicht in Betracht gezogen, da eine solche Regelung vor Gericht wohl keine Chancen auf Erfolg hätte. Allerdings kündigte der Staatschef an, dass der Impfpass im täglichen Leben der Franzosen in Zukunft eine zentrale Rolle spielen werde. So sollen etwa Besuche in Restaurants oder Kulturveranstaltungen nur noch nach Vorlage eines vollständigen Impfschutzes oder eines negativen PCR-Tests möglich sein. Zentrale Änderung: bisher waren diese Tests für alle Franzosen gratis zu bekommen, das aber wird sich ändern. Kritiker wenden ein, dass diese Regelung die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür sei. Auch damit werden sich in den nächsten Tagen die französischen Gerichte beschäftigen müssen.

Emmanuel Macron wollte aber nicht nur über den Kampf gegen die Pandemie zu seinem Volk sprechen. Der zweite Schwerpunkt war seine Ankündigung, die französische Wirtschaft wieder in Schwung bekommen zu wollen. Der Staat habe in den vergangenen Monaten viele Milliarden Euro investiert, was sich ausgezahlt habe, sagte er. Allerdings müsse das vorhandene Geld schneller abgerufen und ausgezahlt werden, vor allem in zukunftsträchtige Projekte im Bereich Umwelt.

Ziel sei es, dass das Land gestärkt aus der Krise hervorgehe. „Wir werden das Frankreich 2030 aus der Taufe heben“, versprach der Staatschef den Franzosen. Dazu gehöre, dass ganz Europa daran arbeite, auf dem Sektor der Industrie unabhängiger zu werden. Macron hob in diesem Bereich den Aufbau einer eigenen Batterieproduktion für Elektroautos im Norden von Frankreich hervor.