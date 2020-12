„Im Auge des Sturms“ : Corona treibt britische Kliniken an die Grenze

London Mehr als 40.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag haben die britischen Behörden jüngst gemeldet - Rekord seit Beginn der Pandemie. Das hat Folgen für Patienten und Pflegepersonal. Berichte von Medien und Augenzeugen ergeben das Bild einer schweren Krise.

Die Krankenhäuser sind voll, das Personal am Anschlag: Rekordwerte bei Neuinfektionen und Corona-Patienten treiben das britische Gesundheitssystem an seine Grenzen. Vor einigen Notaufnahmen stauten sich Rettungswagen, wie britische Medien berichteten.

Am Montag hatten die britischen Behörden 41.385 Corona-Neuinfektionen gemeldet - Tagesrekord seit Beginn der Pandemie. Außerdem werden derzeit mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt als zum bisherigen Höhepunkt im Frühling. Vor allem eine neue Variante des Coronavirus wird für die rasant steigenden Neuinfektionen verantwortlich gemacht. Premierminister Boris Johnson hatte kurz vor Weihnachten gesagt, die Mutation sei hoch ansteckend und verbreite sich rasch.

Besonders betroffen sind bisher London und Südengland. In diesen Gegenden gilt seit gut einer Woche eine neue höchste Corona-Warnstufe: Millionen Menschen dürfen keine Besuche empfangen und sollen ihre Häuser nur in wichtigen Fällen wie Arbeit oder Arztbesuchen verlassen. Aber auch in anderen Landesteilen gelten starke Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens.

Der Chef des britischen Gesundheitsdiensts NHS, Simon Stevens, dankte dem Klinik- und Pflegepersonal für den Dauereinsatz. „Viele von uns haben Verwandte, Freunde und Kollegen verloren. Und in einer Zeit, in der wir feiern würden, fühlen sich viele Menschen verständlicherweise ängstlich, frustriert und ausgelaugt“, sagte Stevens in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft. „Und ausgerechnet jetzt sind wir wieder im Auge des Sturms, der mit einer zweiten Corona-Welle durch Europa und auch durch unser Land fegt.“