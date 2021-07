Corona-Pandemie : Warum die Strategie von Orban und Putin nach hinten losgehen könnte

Moskau: Menschen stehen Schlange vor einem Corona-Impfzentrum im Gorki-Park. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

Analyse Budapest/Moskau In der Pandemie verzichten die autoritären Regierungen in Ungarn und Russland auf staatliche Härte – mit dramatischen Folgen. Die Todesfälle in der Pandemie sind hoch, die Menschen nicht bereit für eine Impfung. Geht das nach hinten los?