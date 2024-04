Medien Correspondents' Dinner: Trump-Witze und Proteste vor der Tür

Wie bei mittlerweile nahezu jedem Auftritt von Präsident Biden hatten sich auch einige Hundert propalästinensische Demonstranten am Veranstaltungsort versammelt. Sie konfrontierten die eintreffenden Journalistinnen und Journalisten lautstark mit Kritik an deren Nahost-Berichterstattung. Mit Trommeln unterlegt riefen sie in Sprechchören: „Schande über Euch“ und „Macht Euren Job“. Manche Protestierenden trugen blaue Helme und T-Shirts mit der Aufschrift „Presse“, die an Schutzwesten von Kriegsreportern erinnerten. Eine Demonstrantin erklärte, so solle auf die Situation palästinensischer Journalistinnen und Journalisten hingewiesen werden.