Britischer Premier D-Day-Gedenken früher verlassen: Sunak entschuldigt sich

Sunak schrieb in seiner Entschuldigung, das Gedenken an den D-Day sei ein wichtiger Moment gewesen, die mutigen Männer und Frauen zu würdigen, die ihr Leben riskiert hätten, um Freiheit und Demokratie zu verteidigen. „Das Letzte, was ich will, ist, dass die Gedenkfeiern von Politik überschattet werden“, hieß es in seinem Beitrag.