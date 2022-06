Finanzen : Dänemark entscheidet über EU-Verteidigungsvorbehalt

Kopenhagen Die Dänen haben vor gut 30 Jahren insgesamt vier Vorbehalte bei der Zusammenarbeit innerhalb der EU ausgehandelt. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg könnte eine von diesen Sonderregelungen nun abgeschafft werden.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der dadurch veränderten Sicherheitslage in Europa sind an diesem Mittwoch knapp 4,3 Millionen Däninnen und Dänen aufgerufen, über den für ihr Land geltenden sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt abzustimmen. Noch bis zum Abend können sie mit Ja oder Nein auf die Frage antworten, ob sich Dänemark künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit beteiligen kann. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird in den späten Abendstunden gerechnet.