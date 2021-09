Afghanistan : „Debakel“: EU berät über Ereignisse in Afghanistan

Kranj Nach den dramatischen Ereignissen in Afghanistan stellen sich für die EU zahlreiche Fragen. Erste Antworten könnten nun von Ministertreffen in Slowenien kommen.

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen heute bei Treffen in Slowenien über den Umgang mit den Entwicklungen in Afghanistan beraten.

Aus Sicht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zeigt das „Afghanistan-Debakel“ vor allem, dass die EU militärisch unabhängiger werden muss. Der Spanier will deswegen unter anderem Diskussionen über den Aufbau einer neuen militärischen Eingreiftruppe vorantreiben. Eine solche Einheit hätte demnach zum Beispiel genutzt werden können, um nach dem Abzug der USA einen Weiterbetrieb des Flughafens in Kabul für Evakuierungsflüge abzusichern.

„Wir Europäer haben uns in einer Situation wiedergefunden (...), in der wir abhängig von amerikanischen Entscheidungen waren“, kritisierte Borrell in einem Gastbeitrag für die „New York Times“ (Mittwoch). Am Ende seien der Zeitpunkt und die Natur des Abzug der internationalen Truppen von Washington festgelegt worden.