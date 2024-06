Wahlen Debakel für ANC in Südafrika: Endergebnis am Sonntag

Die südafrikanische Wahlbehörde will das Endergebnis der Parlamentswahlen am Sonntagabend bekanntgeben. Der Behörde lägen 100 Prozent der ausgezählten Stimmen vor, sagte der Vorsitzende der Wahlbehörde, Mosotho Moepya während einer Pressekonferenz. Es würden aber noch Einwände geprüft, weswegen sich die Ergebnisse noch leicht verschieben könnten. Der erstmalige Verlust der absoluten Mehrheit für die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) nach drei Jahrzehnten an der Macht ist jedoch nicht mehr abzuwenden. Nach Auszählung von 99,87 Prozent der Stimmen lag der ANC bei 40,19 Prozent, wie auf Internetseite der Wahlbehörde zu sehen war.