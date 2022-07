Lugano : Deklaration geplant: Ukraine legt Wiederaufbauplan vor

Eine durch einen Raketenangriff zerstörte Schule im Dorf Majaky am Rande von Slowjansk. Foto: Michal Burza/ZUMA Press Wire/dpa

Lugano Die Ukraine braucht für den Wiederaufbau hunderte Milliarden Euro. Vor dem von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten „Marshall-Plan“ legt die Ukraine in Lugano jetzt ihre eigenen Vorstellungen dar.

Die ukrainische Regierung stellt an diesem Montag erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vor. Rund 40 potenzielle Geberländer sind bei dem Treffen in Lugano in der Schweiz vertreten, ebenso wie viele internationale Organisationen und Finanzinstitutionen.