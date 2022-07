Unruhen : Demonstranten dringen erneut ins Parlament in Bagdad ein

Demonstranten dringen erneut ins Parlament in Bagdad ein

Demonstranten versuchen in Bagdad Betonbarrieren zu entfernen und die Brücke in Richtung der Grünen Zone zu überqueren. Foto: Ali Abdul Hassan/AP/dpa

Bagdad Das fragile demokratische System im Irak steht unter massivem Druck. Anhänger des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr stürmten die hochgesicherte Grüne Zone. Es gab viele Verletzte.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind Demonstranten erneut in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur INA am Samstag.