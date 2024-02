Konflikte Demonstranten in Haiti fordern Rücktritt des Premiers

Im von Bandengewalt erschütterten Karibikstaat Haiti haben Demonstranten gegen die Regierung protestiert. In mehreren Städten forderten die Teilnehmenden den Rücktritt von Premierminister Ariel Henry, wie örtliche Medien berichteten. Sie zündeten Autoreifen an und errichteten Straßenbarrikaden. In der Hauptstadt Port-au-Prince, wo der frühere Premier Claude Joseph an den Protesten teilnahm, setzte die Polizei den Berichten zufolge Tränengas ein. Weitere Proteste werden bis Mittwoch erwartet.