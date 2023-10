Washington Demonstranten in US-Kongressgebäude - Festnahmen

Insgesamt hatten demnach etwa 400 Menschen in der Rotunda des Gebäudes protestiert. Demonstrationen seien in Kongressgebäuden jedoch verboten, teilte die Polizei mit. Fotos zeigten Teilnehmer mit T-Shirts, auf denen die Aufschrift „Not in Our Name“ („Nicht in unserem Namen“) zu lesen war. Organisiert hatten die Aktion nach Medienangaben die antizionistischen jüdischen Organisationen Jewish Voice for Peace und If Not Now. Der Antizionismus spricht dem Staat Israel das Existenzrecht ab.