Machtkampf : Demonstranten unterstützen Tunesiens Präsidenten

Tunis Während der arabischen Aufstände im Jahr 2011 schaffte Tunesien den Übergang in die Demokratie. Doch jetzt tobt ein Machtkampf in dem nordafrikanischen Land.

Sie versammelten sich am Sonntag auf der zentralen Meile Habib Bourguiba und stimmten Sprechchöre zu Gunsten ihres Staatschefs an. Unter anderem riefen sie „Das Volk will die Auflösung des Parlaments“. Das erinnert an den Sprechchor „Das Volk will den Sturz des Regimes“, der während der arabischen Aufstände vor zehn Jahren weit verbreitet war.