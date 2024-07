Wahlen in den USA Der Druck der Demokraten auf Joe Biden wächst

Lloyd Doggett ist mit 77 Jahren fast so alt wie Joe Biden. Er vertritt für die Demokraten den Wahlkreis in Texas im Kongress, aus dem der ehemalige Präsident Lyndon B. Johnson stammt. Als der 1968 realisierte, dass er angesichts der Vietnam-Proteste keine Chance hatte, für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus gewählt zu werden, zog er Konsequenzen. LBJ erklärte vor dem Parteitag der Demokraten in Chicago, er würde eine Nominierung nicht annehmen.