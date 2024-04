Kommentar zum Fall Harvey Weinstein Großes Defizit

Im Fall des Serientäters Weinstein legte der gesunde Menschenverstand nahe, dass mehr als 100 Frauen, die sexuelle Übergriffe öffentlich machten, sich nicht einfach so gegen ihn verschworen haben. Dass die Staatsanwaltschaft mit den Aussagen anderer Betroffener die Glaubwürdigkeit der Klägerinnen zu stützen versucht, ist nicht unfair, sondern naheliegend. Helfen wird die unglückliche Revision des Me-too-Urteils dem 72-Jährigen dennoch kaum. Zum einen strebt die New Yorker Staatsanwaltschaft einen neuen Prozess gegen ihn an. Zum anderen warten auf ihn wegen eines rechtskräftigen Urteils in einem anderen Fall 16 Jahre Gefängnis.