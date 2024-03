Kommentar zu Donald Trump Der Kaiser ist nackt

Ein New Yorker Berufungsgericht rettete Donald Trump in letzter Minute vor dem finanziellen Ruin. Und ersparte dem notorischen Aufschneider eine Blamage im Wahljahr. Mit dem Beginn der Pfändung durch Generalstaatsanwältin Letitia James in dem Betrugsverfahren hätte die ganze Welt gesehen, was Kenner der Finanzen des Ex-Präsidenten schon lange sagen: Der Kaiser ist nackt.