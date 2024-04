Kommentar zu den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas Der Nahe Osten steht an einem Scheideweg

Sechs Monate nach Ausbruch des Gaza-Krieges steht der Nahe Osten an einem Scheideweg. Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kairo sind in den vergangenen Tagen vorangekommen, doch trotzdem wächst die Gefahr, dass der Krieg in Gaza in einen Großkonflikt umschlägt. Israel hat sieben Familienmitglieder von Hamas-Chef Ismail Hanijeh getötet – der Drohnenangriff könnte die Gespräche in Kairo aus der Bahn werfen. Zudem hat der Iran Vergeltung für den Tod von hochrangigen Generälen bei einem israelischen Angriff vorige Woche in Damaskus angekündigt.