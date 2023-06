Nicola Sturgeon und der Skandal in Schottland Der tiefe Fall einer Galionsfigur

Nicht einmal drei Monate ist es her, dass Nicola Sturgeon ihren Posten als Regierungschefin in Schottland aufgab. Aus persönlichen Gründen, wie sie betonte. Viele Parteikollegen in der Scottish National Party (SNP) reagierten damals enttäuscht auf ihren Rücktritt, trotz erster Vorwürfe wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen ihren Mann Peter Murrell. Schließlich war sie es, die die Partei durch ihr großes politisches Talent in ihrer mehr als acht Jahre andauernden Amtszeit zusammengehalten hat.