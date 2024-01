Unmut in Tel Aviv Der verzweifelte Kampf der Geiselfamilien

Tel Aviv · In ihrer Verzweiflung greifen die Angehörigen der Geiseln zu immer neuen Mitteln. Einige von ihnen haben Anfang dieser Woche Zelte vor Netanjahus Residenz in Jerusalem aufgeschlagen und wollen so lange bleiben, bis die Regierung sich mit der Hamas auf ein neues Abkommen zur Geiselbefreiung einigt.

24.01.2024 , 18:00 Uhr

Demonstranten in Tel Aviv fordern die Freilassung von israelischen Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Foto: dpa/Leo Correa

Von Mareike Enghusen

Ein schmaler, verkachelter Raum, vielleicht zehn Quadratmeter groß, zwei Ventilatoren und ein Plastikstuhl: Hier, 20 Meter unter der Erde im Gazastreifen, haben Hamas-Terroristen nach Erkenntnissen der israelischen Armee (IDF) zwischenzeitlich mehrere israelische Geiseln festgehalten. „Wir haben fünf Käfigzellen gesehen, in denen unserer Einschätzung nach zu verschiedenen Zeiten bis zu 20 Geiseln gehalten wurden, ohne jedes Tageslicht, fast ohne Luft, mit einem Mangel an Sauerstoff und furchtbarer Feuchtigkeit“, teilte die Armee bei der Veröffentlichung des Fotos vor wenigen Tagen mit.