Kommentar zu den Angriffen auf Stützpunkte der Huthi-Rebellen Der Westen geht den Huthis in die Falle

Mit ihren Luftangriffen auf Militärstützpunkte im Jemen haben USA und Großbritannien genau das getan, was die iranisch unterstützten Huthi-Rebellen von ihnen wollten. Seit Wochen spielen sich die jemenitischen Kämpfer mit dem Beschuss von Schiffen im Roten Meer als Unterstützer der Hamas und der palästinensischen Sache gegen Israel und den Westen auf. Ab sofort können sie sich auch noch in die Opferpose werfen. Der Iran als Hauptunterstützer der Huthis hat es geschafft, die Amerikaner in den Nahost-Krieg hineinzuziehen.