Vorwürfe gegen Michael Blume : Deutscher Antisemitismusbeauftragter auf „Antisemiten-Liste“

Tel Aviv Jährlich veröffentlicht das Wiesenthal-Zentrum aus Los Angeles seine Liste der größten Antisemiten weltweit. Deutsche Einrichtungen wurden schon früher aufgeführt. Doch es gibt auch immer wieder Kritik an der Liste.

Seit 2019 habe Blume anti-jüdische, anti-israelische und konspirative Twitter-Accounts gelikt und Beiträge weiterverbreitet, hieß es in der Begründung der am Dienstagabend vorgestellten Top Ten der weltweit schwersten antisemitischen Vorfälle. Zudem habe Blume einen Facebook-Post gelikt, der Zionisten mit Nazis verglichen habe.

An der Liste gab es schon in der Vergangenheit Kritik. So hatte das Wiesenthal-Zentrum 2019 den deutschen UN-Botschafter Christoph Heusgen auf seiner Liste genannt. Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, nahm den Diplomaten daraufhin in Schutz und sagte: Solche „wirklich völlig unangebrachten“ Vorwürfe würden die Diskussion nur erschweren.