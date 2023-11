Baerbock im Westjordanland Deutschland stockt humanitäre Palästinenser-Hilfe auf

Gegenüber ihren israelischen Gesprächspartnern werde sie unterstreichen, „dass Gelder, die der palästinensischen Behörde gehören, dieser auch vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden müssen“, sagte Baerbock. „Gerade weil uns die Sicherheit Israels so am Herzen liegt, müssen wir diejenigen Akteure und Institutionen wie die palästinensische Autonomiebehörde jetzt in diesem Moment stärken, (...) weil es sie zur Verwirklichung eines unabhängigen palästinensischen Staates braucht.“