Kabinettsklausur Deutschland und Frankreich gemeinsam an der Seite Israels

Als Ort hat Scholz ein Hotel an der Elbchaussee gewählt, in seiner Heimatstadt Hamburg nicht weit von seiner dortigen Wohnung in Altona entfernt. Schon die Ankunft der beiden Regierungen wirkte ziemlich spektakulär. Nacheinander landeten die beiden VIP-Maschinen aus dem Hause Airbus, voll besetzt mit Kabinettsmitgliedern und Mitarbeitern, am größten deutschen Standort des Flugzeugbauers in Hamburg-Finkenwerder. Das Unternehmen gilt als Vorbild für erfolgreiche industrielle Kooperation zwischen beiden Ländern. Mit dabei auch die Frauen von Scholz und Macron, Britta Ernst und Brigitte Macron.