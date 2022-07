Diplomatie : Deutschland und Japan werben für internationales Recht

Tokio Wenige Tage nach dem Attentat auf Shinzo Abe und nur Stunden nach einer wichtigen Wahl ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Gast in Japan. Auf der Agenda steht vieles - auch der Ukraine-Krieg.

Baerbock drückte nach dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Freitag erneut ihr Beileid aus. Die ganze Bundesregierung und auch die Bevölkerung stehe in dieser schwierigen Zeit an der Seite Japans, dessen Bevölkerung und der Familie Abes, sagte die Ministerin. Abe war am Freitag während einer Wahlkampfrede auf offener Straße von einem 41-jährigen Ex-Angehörigen der Marine mit einer selbstgebauten Waffe niedergeschossen worden.