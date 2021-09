Diplomatie : Deutschlands Botschafter in China gestorben

Deutschlands Botschafter in China gestorben

Jan Hecker, damals Außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel, im Kanzleramt. Der deutsche Botschafter in China ist tot. Foto: Michael Kappeler/dpa

Peking/Berlin Deutschlands Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot - die Umstände sind noch unklar. Das teilt das Auswärtige Amt mit.

Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Montagmorgen mit.