Kommentar zum Massentourismus in Spanien Die Einheimischen sind zu Recht verärgert

Die Auswüchse des Massentourismus sind bei vielen beliebten europäischen Reisezielen zu einem großen Problem geworden: in Venedig, Rom, Paris, Amsterdam, Lissabon oder Berlin, um nur ein paar internationale Brennpunkte zu nennen. Auch Spanien macht da keine Ausnahme: In Urlaubshochburgen wie etwa auf Mallorca, den Kanaren oder nun sogar an der Costa del Sol wachsen die Proteste der Einheimischen.