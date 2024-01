Kommentar zur Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes Die Entscheidung des Gerichts in Den Haag ist weise

Die Entscheidung des Gerichts in Den Haag ist weise. Es lässt die eigentliche Frage offen, ob der Angriff Israels auf den Gazastreifen nach den Terrormorden der Hamas den Tatbestand eines Völkermordes erfüllt. Gleichzeitig gibt es kein Votum, dass Israel die Kampfhandlungen einstellen soll. Dafür aber den Hinweis, besser auf das Leben der Zivilisten im Kriegsgebiet zu achten. Die eigentliche Frage bekommt erst in Wochen oder Monaten eine Antwort. So wahren alle Seiten ihr Gesicht und das Gericht entgeht dem Vorwurf, einseitig Partei zu nehmen. Es nimmt den Vorwurf ernst, ohne ihn zum Maßstab der Entscheidung zu machen.