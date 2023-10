Britischer Premier „Die Geier kreisen schon“: Sunak unter Druck

Auch wenn Rishi Sunak auf dem Parteitag in Manchester unbeirrt in die Kameras lächelt, selbst vom Milchschaum einer Kaffeetasse aus - für seine Partei sieht es in Umfragen derzeit schlecht aus. Vor knapp einem Jahr hat er den Posten des Premierministers übernommen. Doch würden die Briten demnächst wählen - der 43-Jährige wäre den Job wieder los. „Die Geier kreisen schon über Sunak“, kommentiert die Zeitung „The Guardian“.