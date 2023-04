Staatsbesuch Die „Joe-Show“ : Biden verabschiedet sich von Irland

In Ballina, einem kleinen Städtchen mit gerade einmal 10.000 Menschen, wollte er sich am Abend mit einem großen öffentlichen Event von Irland verabschieden. Die Vorfreude war greifbar: „There's no show like the Joe show“, (Es gibt keine Show wie die Joe-Show) stand auf einem Plakat an der Straße, die in den Ort führt.