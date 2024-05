Brandherde im Nahen Osten Die Krisen im Schatten des Gaza-Krieges

Die Welt blickt aktuell vor allem auf den Gaza-Krieg. Doch in dessen Schatten entwickeln sich im Nahen Osten neue Krisen. Gerade Gaza zeige die Gefahr durch „vergessene Konflikte“, warnen Experten. Das könne auch an anderen Krisenherden geschehen. Der Gaza-Krieg ist „ein Modell dafür, was geschehen kann, wenn ein vergessener Konflikt explodiert“, meint Julien Barnes-Dacey von der europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Im Gespräch mit unserer Zeitung plädierte er für mehr europäisches Engagement in Krisen außerhalb von Gaza, um solche Explosionen zu verhindern.