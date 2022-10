Countdown Midterm-Wahlen : Die Macht der Frauen in den USA

Catherine Cortez Masto (M.) hofft auf viele Stimmen bei den Midterm-Wahlen – vor allem von Wählerinnen. Cortez Masto kandidiert für den US-Senat. Foto: AP/John Locher

Washington Spült eine „Pinke Welle“ der Empörung über den erschwerten Zugang zur Abtreibung in den USA genügend Demokraten in den Kongress, um die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus zu halten? Die Wählerinnen bleiben die beste Hoffnung für die Partei des Präsidenten.