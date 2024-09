Kommentar zum möglichen Beitrag der Türkei in die Brics-Gruppe Die Türkei ist nicht für alle internationalen Akteure unverzichtbar

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sein Land in die oberste Liga der Weltpolitik hieven. Eine Türkei, die in der Nato ist, zu den EU-Beitrittskandidaten zählt, der Brics-Gruppe von Schwellenländern unter Führung von China und Russland angehört, und in all diesen Foren ihren Einfluss geltend macht – das ist Erdogans Vision. Dass der Präsident international möglichst viel für sein Land erreichen will, ist legitim. Doch sein Plan ist unrealistisch.