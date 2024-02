Vereinte Nationen Die UN versagen in ihrem Kerngeschäft

Tragischerweise verschlimmert eine der wichtigsten humanitären UN-Agenturen die prekäre Lage. Es geht um die mutmaßlichen Beteiligungen von Mitarbeitern des ohnehin umstrittenen Palästinenserhilfswerks UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) an den Terroranschlägen gegen Israel am 7. Oktober 2023. Deutschland, die USA und andere wichtige Geber stoppen ihre Zahlungen an das UNRWA. Mögliche Verbrechen einzelner Täter aus den Reihen des UNRWA gehen damit zulasten vieler darbender Menschen im Gazastreifen, die dringend Hilfe benötigen. Ebenso könnten unbescholtene UN-Helfer wie das Welternährungsprogramm, immerhin Träger des Friedensnobelpreises, in den UNRWA-Strudel gerissen werden und noch weniger Geld erhalten. Gewissermaßen als Kollateralschaden. Das Welternährungsprogramm musste bereits 2023 die spärlichen Rationen für Millionen Menschen in gewaltgeplagten Regionen zusammenstreichen. Der Fall UNRWA könnte den gesamten Vereinten Nationen einen gewaltigen Reputationsverlust einhandeln und die noch vorhandene Autorität der Weltorganisation weiter schmälern.