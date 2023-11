Nahost-Konflikt Die ungewisse Zukunft des Gazastreifens

Israelische Truppen hinterlassen in Gaza im Kampf gegen die dort herrschende Hamas eine Schneise der Zerstörung. Ganze Stadtviertel liegen in Schutt und Asche. Ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Vier Wochen nach Kriegsbeginn macht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deutlich, dass sein Land auf unbestimmte Zeit militärische Kontrolle über das seit Jahren abgeriegelte Gebiet behalten will. „Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben“, sagt Netanjahu in einem Interview mit dem US-Sender ABC.