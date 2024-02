Verhandlungen über neue Feuerpause in Gaza Die USA spielen nur noch eine Nebenrolle

Als US-Außenminister Antony Blinken diese Woche in Katar eintraf, wusste er noch nichts von der neuesten Wendung in den Verhandlungen über eine weitere Feuerpause in Gaza. Erst in seinem Gespräch mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erfuhr Blinken von der Reaktion der Hamas auf den jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe. Die amerikanische Regierung sei von der Antwort der Hamas überrascht worden, berichtete die „New York Times“. Zum Teil lag das daran, dass Vermittler Katar die Stellungnahme der Hamas selbst erst kurz vor Blinkens Besuch erhalten hatte – zum Teil aber auch daran, dass die USA bei den Bemühungen um ein Ende der Kämpfe nur eine Nebenrolle spielen. Blinken, derzeit auf seiner fünften Nahost-Reise seit Ausbruch des Krieges im Oktober, konnte das Schreiben der Hamas mit seinen Beratern nur kurz überfliegen und an das Weiße Haus weiterleiten, bevor er mit Premier Al Thani vor die Kameras treten musste. Es gebe noch viel zu tun, sagte der US-Minister.